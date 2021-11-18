Ковач: если бы в Лиге 1 удавалось сохранять игроков, это был бы второй по силе чемпионат

50-летний хорватский специалист Нико Ковач, возглавляющий «Монако», оценил нынешний уровень чемпионата Франции.



«Все говорят, что французская лига входит в пятёрку лучших в Европе. Для меня это и так предельно очевидно. Но она всегда остаётся немного в тени, так быть не должно. Это очень физически сильная лига с очень быстрыми игроками, которые очень хорошо оснащены технически. Эта лига теряет много молодых талантов, но что удивительно, так это то, что всегда появляются новые. Все эти молодые игроки, которые приезжают и хотят проявить себя, делают всё для этого.



Каждый матч — это битва. Если вы не боретесь, у вас будут проблемы. Мои немецкие коллеги задают мне много вопросов о Лиге 1 и об игроках, за которыми стоит следить. Если бы в чемпионате могли сохранить всех игроков, Лига 1 была бы не только в пятёрке лучших, но и второй лигой Европы.



Основное отличие, которое я вижу от немецкой лиги, которое объясняет, почему французские клубы имеют меньшие результаты в Европе, заключается в том, что во Франции клубам необходимо продавать своих игроков. Если бы они смогли сохранить их, это была бы одна из лучших лиг в мире», — цитирует Ковача Get French Football News.



Напомним, в ближайшем матче подопечные Ковача встретятся с действующим чемпионом Франции – «Лиллем». Матч пройдёт в пятницу, 19 ноября. Начало – в 23:00 мск.

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