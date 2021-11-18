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«Карпин боится сказать правду». Психолог – об ответах тренера сборной на вопросы о Дзюбе

«Карпин боится сказать правду». Психолог – об ответах тренера сборной на вопросы о Дзюбе
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Спортивный психолог Вадим Гущин поделился мнением о словах Валерия Карпина, возглавляющего сборную России, про 33-летнего форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Карпин снова увиливает, когда говорит про Дзюбу. Слова тренера: «Тихо, тихо, тихо» — показательны. Тренер не хочет нести ответственность за неприезд Дзюбы. Он тут же остановил одного из ведущих, когда тот пытался зацепиться и сказать: это связано с вами. Дальше тренер идёт по фактам. Вот опять «может быть» — постоянный уход от прямых конкретных ответов. Опять он боится сказать правду: что ни Дзюба не хочет играть в его команде, ни он не возьмёт Дзюбу. Но он сделает так, чтобы дело было в Дзюбе.

В очередной раз скрывает то, что происходит на самом деле. Как только его пытались зацепить этим вопросом, то он тут же стал говорить: «Тихо, тихо, тихо». Заметьте, Дзюба тоже не сказал, что отказывается играть за сборную. Он тоже хитрый. Они оба ведут себя одинаково: ты виноват — нет, ты виноват. Это вообще детский сад», — сказал Гущин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Он хотел, чтобы вся страна умоляла его остаться». Разбор поведения Карпина от психолога «Он хотел, чтобы вся страна умоляла его остаться». Разбор поведения Карпина от психолога
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