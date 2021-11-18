«Карпин отреагировал свысока». Психолог — о разговоре тренера и Кудряшова

Спортивный психолог Вадим Гущин выразил мнение о разговоре между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и 34-летним защитником национальной команды Фёдором Кудряшовым после заключительного матча групповой стадии отбора к ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
«Важно разобрать поведение Карпина в ситуации с Кудряшовым — он не подошёл к футболисту. Фёдор сам подошёл к тренеру и извинился. Поймите, если я часть команды, то ценю каждого игрока. Когда игрок сотворил такое, то в момент, когда ему наиболее трудно — а это прямо сразу после игры — тренер должен подойти и утешить. Карпин не стал. И вот когда уже сам Кудряшов к нему обратился, то Карпин такой: «Ну ладно, ну что ты. Бывает».
Надо было сказать как психолог: «Я не был в твоей ситуации, я в свои ворота не забивал, но в моей жизни наверняка были моменты, когда я делал то, что делать не должен был. За что мне стыдно и больно. Понимаю, что в этой ситуации тебе нужна поддержка. Так вот учти, я с тобой. Это я забил в свои ворота вместе с тобой. Я проиграл вместе с тобой — я такой же, как и ты». Карпин же отреагировал свысока: «Ну что, ну ладно. Такие, как ты, они да — в свои забивают. А я не забиваю», — сказал Гущин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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