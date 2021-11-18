Психолог объяснил, почему Карпин часто отвечает на вопросы фразой «Ну и?»

Спортивный психолог Вадим Гущин попытался объяснить одну из самых распространённых фраз 52-летнего российского специалиста Валерия Карпина, возглавляющего национальную команду.

«Типичная фраза Карпина: «Это вы мне скажите. Он часто произносит: «Ну и?» и «Вы мне скажите». Это означает: «Ну дайте мне ответ. Я не хочу на него отвечать». Вся его жестикуляция во время последнего интервью — кроме одного случая с кругом — как раз пример, что он увиливает от ответов», — сказал Гущин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, сборная России под руководством Карпина сумела пробиться в стыковые матчи отбора к ЧМ-2022. Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября. Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сыграют в финале за три оставшиеся путёвки в Катар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча.