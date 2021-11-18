Спортивный психолог рассказал об отличиях между Карпиным и Черчесовым

Спортивный психолог Вадим Гущин поделился мнением об отличиях между бывшим наставником сборной России Станиславом Черчесовым и Валерием Карпиным, возглавляющим национальную команду в данный момент.

«Карпин по стилю коммуникации в стрессовой ситуации — «плакатер». Смысл этого стиля: человек всячески пытается добиться внешней помощи и поддержки. Он даже готов взять на себя ответственность, готов рассказать вам всё в мельчайших деталях о том, что происходило, что чувствовал, какие сомнения испытывал. Всё это затевается ради одного — получить внешнюю поддержку и одобрение.

Почему Карпин, как и Слуцкий, любимы журналистами? Они много рассказывают: вот это было поэтому, этот сказал то, этот убежал туда, а этого я вызвал поэтому — всё идёт через призму «я». Далее идут жалобы: тут было трудно, это было невозможно, здесь было поле, этот сам не захотел, тот туда не побежал. Следом будет покорность судьбе и демонстрация полной самоотдачи: человек будет всячески показывать, что он сделал всё, что только можно было: эти люди очень хорошо выполняют инструкции рекомендации свыше, ведь им же нужна эта поддержка. Сказать, что мы с Дзюбой никогда вместе не окажемся, он не может. Вместо этого Карпин скажет: «Почему Дзюбы не будет? Я ему звонил, включил в расширенный список. Если он будет играть, вот тогда он». Блеймер, например, сразу скажет: «Да я терпеть его не могу. Он мне не нужен».

Следующий момент — отсутствие инициативы и планов: плана нет, что будете делать? «А я не знаю, я сомневаюсь». Таким людям нужно, чтобы им сказали: «Мы в тебе нуждаемся. Давай мы с тобой подпишем контракт». И якобы, скрепя сердце, человек это сделает». Это тоже стратегия, связанная с подчинением и послушанием на фоне отсутствия планов инициативы. Всё что угодно, только не конфронтация. Сказать как Черчесов про «золотую молодёжь» — он никогда не скажет», — сказал Гущин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.