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Артём Дзюба посетил матч КХЛ между СКА и ярославским «Локомотивом»

Артём Дзюба посетил матч КХЛ между СКА и ярославским «Локомотивом»
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33-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба был замечен на матче КХЛ между местным СКА и ярославским «Локомотивом», который завершился победой гостей со счётом 3:1.

В одном из эпизодов телевизионная камера поймала задумчивый взгляд футболиста, на что оперативно отреагировала пресс-служба СКА в «Твиттере», написав: «Настроение: переживать как Дзюба».

Публикация доступна в «твиттере» СКА.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 19 встречах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 6 результативными передачами. В ближайшей игре 15-го тура чемпионата России сине-бело-голубые примут на домашнем поле «Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова, известного многим по выступлениям в качестве футболиста «Зенита».

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