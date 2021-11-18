Артём Дзюба посетил матч КХЛ между СКА и ярославским «Локомотивом»

33-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба был замечен на матче КХЛ между местным СКА и ярославским «Локомотивом», который завершился победой гостей со счётом 3:1.
В одном из эпизодов телевизионная камера поймала задумчивый взгляд футболиста, на что оперативно отреагировала пресс-служба СКА в «Твиттере», написав: «Настроение: переживать как Дзюба».
Публикация доступна в «твиттере» СКА.
В текущем сезоне Дзюба принял участие в 19 встречах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 6 результативными передачами. В ближайшей игре 15-го тура чемпионата России сине-бело-голубые примут на домашнем поле «Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова, известного многим по выступлениям в качестве футболиста «Зенита».
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