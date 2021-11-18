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Никлас Зюле не смог договориться с «Баварией» о новом контракте. Игрок интересен «Ньюкаслу

Никлас Зюле не смог договориться с «Баварией» о новом контракте. Игрок интересен «Ньюкаслу
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Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле не смог договориться с клубом о новом контракте. Игрок и команда не сошлись мнениями по поводу новой зарплаты футболиста. Игрок уже предложен «Ньюкаслу Юнайтед», сообщает Kicker.

По информации источника, переговоры между сторонами зашли в тупик. Зюле предложили клубам из АПЛ, а самым вероятным вариантом продолжения карьеры является «Ньюкасл», у которого в недавнем времени появились новые богатые владельцы из Саудовской Аравии. На данный момент «сороки» являются самым богатым клубом в мире. Но всё ещё не ясно, останется ли команда в АПЛ на следующий сезон. Сейчас «Ньюкасл» находится в зоне вылета, занимая 19 строчку, набрав 5 очков после 11 туров.

Также источник сообщает, что самому игроку симпатичная Английская Лига и он с удовольствием бы попробовал свои силы в этом чемпионате.

В текущем сезоне Зюле провёл на поле 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом истекает летом 2022 года. Transfermarket оценивает немца в € 35 млн.

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