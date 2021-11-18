Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не вернётся на поле в этом году. Он пропустит, как минимум, 6 недель из-за травмы правого бедра, полученной на тренировке со сборной Франции, сообщает AS.
По информации источника, Погба не будет проходить курс реабилитации во Франции или Англии. Полузащитник отправится с индивидуальным тренером в Объединённые Арабские Эмираты.
Футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 60 млн. Контракт Погба с клубом истекает летом 2022 года. О будущем полузащитника пока неизвестно. Ранее сообщалось, что агент игрока Мино Райола не отрицает возможность того, что полузащитник останется в Манчестере. Сторона француза избрала выжидающую позицию.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Погба провёл 9 матчей и сделал 7 результативных передач.
- 18 ноября 2021
-
07:50
-
07:24
-
06:47
-
05:25
-
04:35
-
03:22
-
02:12
-
02:02
-
00:53
-
00:41
-
00:40
-
00:23
- 17 ноября 2021
-
23:56
-
23:50
-
23:50
-
23:46
-
23:38
-
23:36
-
23:11
-
23:05
-
22:54
-
22:46
-
22:31
-
22:01
-
21:40
-
21:40
-
21:26
-
21:16
-
20:52
-
20:49
-
20:37
-
20:18
-
20:16
-
20:11
-
20:05