Источник: Зобнин попросил у руководства «Спартака» уменьшить ему зарплату

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства московского клуба уменьшить ему зарплату. Футболист считает, что получает незаслуженно много, информирует телеграм-канал «Foot’больные люди».

Ранее в СМИ появлялась информация, что Зобнин получал в «Спартаке» чуть более € 3 млн в год. Теперь, согласно сведениям источника, Роман будет получать около € 2 млн. Новый контракт сторон будет рассчитан ещё на 3 года.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил мышечное повреждение, находясь в расположении национальной команды. Футболист получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии и пропустит из-за повреждения около трёх недель.