«Разыскивается!» Бразильский телеканал пошутил над Месси после матча сборных

Бразильский телеканал TNT Sports Brasil подшутил над нападающим «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелем Месси после встречи национальных команд (0:0). В «инстаграме» канала появилась фотография, выполненная в стилистике вестернов, на которой изображён форвард и оставлена надпись «Разыскивается!» Напомним, Месси вышел на поле в стартовом составе и сыграл все 90 минут, но не отметился результативными действиями.
Сборная Бразилии осталась на первом месте в турнирной таблице группы, набрав 35 очков. Команда ещё не проигрывала в отборе на ЧМ-2022. Сборная Аргентины, в свою очередь, находится на втором месте, набрав 29 очков. Аргентинцы прервали трёхматчевую победную серию в отборе на ЧМ-2022.
В следующем матче сборная Бразилии встретится с Эквадором, а Аргентина — с Чили. Обе игры пройдут 27 января.
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