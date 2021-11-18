«Видимо, критика подействовала». Первый тренер Зобнина — о желании игрока снизить зарплату

Сергей Духовников, первый тренер полузащитника «Спартака» Романа Зобнина прокомментировал слухи, что футболист попросил у руководства клуба снизить зарплату.



«Ничего не слышал о желании Зобнина снизить себе зарплату в «Спартаке». Никакой связи с Ромой нет. Что я могу сказать… Значит, счастливый человек. Видимо, критика подействовала. Вот такой наш скромный сибирский парень», — сказал Духовников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее появилась информация, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства московского клуба уменьшить ему зарплату. Футболист считает, что получает незаслуженно много.



Ранее в СМИ появлялась информация, что Зобнин получал в «Спартаке» чуть более € 3 млн в год. Теперь, согласно сведениям источника, Роман будет получать около € 2 млн. Новый контракт сторон будет рассчитан ещё на 3 года.

Новость по теме Источник: Зобнин попросил у руководства «Спартака» уменьшить ему зарплату