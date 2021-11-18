«Видимо, критика подействовала». Первый тренер Зобнина — о желании игрока снизить зарплату

Сергей Духовников, первый тренер полузащитника «Спартака» Романа Зобнина прокомментировал слухи, что футболист попросил у руководства клуба снизить зарплату.
«Ничего не слышал о желании Зобнина снизить себе зарплату в «Спартаке». Никакой связи с Ромой нет. Что я могу сказать… Значит, счастливый человек. Видимо, критика подействовала. Вот такой наш скромный сибирский парень», — сказал Духовников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее появилась информация, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства московского клуба уменьшить ему зарплату. Футболист считает, что получает незаслуженно много.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Зобнин получал в «Спартаке» чуть более € 3 млн в год. Теперь, согласно сведениям источника, Роман будет получать около € 2 млн. Новый контракт сторон будет рассчитан ещё на 3 года.
- 18 ноября 2021
-
12:19
-
12:12
-
12:01
-
11:48
-
11:41
-
11:27
-
11:17
-
10:57
-
10:57
-
10:41
-
10:30
-
10:21
-
10:00
-
09:53
-
09:38
-
09:30
-
09:17
-
09:14
-
08:59
-
08:45
-
08:10
-
07:50
-
07:24
-
06:47
-
05:25
-
04:35
-
03:22
-
02:12
-
02:02
-
00:53
-
00:41
-
00:40
-
00:23
- 17 ноября 2021
-
23:56
-
23:50