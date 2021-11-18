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«Видимо, критика подействовала». Первый тренер Зобнина — о желании игрока снизить зарплату

«Видимо, критика подействовала». Первый тренер Зобнина — о желании игрока снизить зарплату
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Сергей Духовников, первый тренер полузащитника «Спартака» Романа Зобнина прокомментировал слухи, что футболист попросил у руководства клуба снизить зарплату.

«Ничего не слышал о желании Зобнина снизить себе зарплату в «Спартаке». Никакой связи с Ромой нет. Что я могу сказать… Значит, счастливый человек. Видимо, критика подействовала. Вот такой наш скромный сибирский парень», — сказал Духовников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее появилась информация, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства московского клуба уменьшить ему зарплату. Футболист считает, что получает незаслуженно много.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Зобнин получал в «Спартаке» чуть более € 3 млн в год. Теперь, согласно сведениям источника, Роман будет получать около € 2 млн. Новый контракт сторон будет рассчитан ещё на 3 года.

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Источник: Зобнин попросил у руководства «Спартака» уменьшить ему зарплату
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