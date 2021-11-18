«Манчестер Сити» и «Барселона» поборются за подписание Обамеянга в январе

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к смене клубной прописки. В услугах габонского форварда «канониров» заинтересованы «Манчестер Сити» и каталонская «Барселона», информирует Transfer Market Web.
Согласно сведениям источника, оба клуба рассматривают вариант подписания Обамеянга ближайшей зимой. «Манчестер Сити» и «Барселона» заинтересованы в подписании опытного форварда, который сможет здесь и сейчас закрыть позицию в центре нападения.
Отмечается, что представители «Манчестер Сити» уже связывались с «Арсеналом» по поводу Обамеянга. Действующий контракт 32-летнего габонца с «канонирами» действует с лета 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 25 млн.
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