Умер экс-футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба. Он болел коронавирусом в тяжёлой форме

Легендарный экс-футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба ушёл из жизни в возрасте 42 лет, информирует пресс-служба самарского клуба.
Неделю назад жена Ковбы сообщила, что бывший футболист находится в реанимации с коронавирусной инфекцией.
«Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами…» — сообщает официальный сайт самарского клуба.
За 12 сезонов в «Крыльях Советов» Ковба провёл более 250 матчей за клуб на различных турнирах, становился бронзовым призёром чемпионата России — 2004 и финалистом Кубка России. Белорусский хавбек также имеет опыт выступлений за пражскую «Спарту», украинскую «Александрию» и «Химки». Также Ковба работал в самарском клубе в качестве тренера-селекционера.
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