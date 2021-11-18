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Экс-глава фан-клуба «Спартака» Коршунов отпущен под залог

Экс-глава фан-клуба «Спартака» Коршунов отпущен под залог
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Суд изменил меру пресечения с ареста на залог бывшему главе фан-клуба «Спартака» Валентину Коршунову, обвиняемому в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, сообщает Sport24. Сумма залога — 1 млн рублей.

Напомним, 20 октября, после матча «Спартак» — «Лестер», который завершился со счётом 4:3 в пользу английского клуба, возле VIP-входа на стадион «Открытие Банк Арена» избили журналиста. В стычке с Коршуновым пострадал журналист РБК Александр Щёголев. И его, и нападавшего отвели в полицейский участок. Коршунова арестовали на два месяца в рамках уголовного дела.

Ранее суд оштрафовал Коршунова на 5000 рублей и запретил ему посещать футбольные матчи в ближайшие 2 года.

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