«Папа дома». Жена Валерия Карпина показала видео его встречи с дочками

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, в своём «инстаграме» поделилась видеороликов с прибытием мужа домой со сборов национальной команды.

«Папа дома. Девочки очень скучали по папе. Наверное, именно так должно выглядеть «тёплое» видео в эти уже холодные деньки», — подписала видеоролик Дарья Карпина.



Напомним, после поражения в решающем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами. Сборная России занимала первое место в группе вплоть до последнего матча, однако уступила его Хорватии по итогам личной встречи. Контракт Валерия Карпина и его тренерского штаба действует до 31 марта 2022 года.