«Реал» и «Атлетико» поборются за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

Нападающий аргентинского клуба «Ривер Плейт» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах лучшего бомбардира чемпионата Аргентины заинтересованы два мадридских гранда – «Реал» и «Атлетико», информирует Marca.
Согласно сведениям источника, «Атлетико» следит за Альваресом достаточно давно, а «Реал» обратил внимание на футболиста из-за его ярких выступлений в нынешнем сезоне. Ранее интерес к Хулиану приписывали «Милану», «Фиорентине» и туринскому «Ювентусу».
Форвард забил 15 голов и отдал 5 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Аргентины. Действующий контракт игрока истекает в декабре 2022 года. В соглашении Альвареса с «Ривер Плейт» прописана сумма отступных — € 25 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.
Лучшие голы, забитые на тренировках мадридского «Реала»:
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