Уткин — о смерти Ковбы: уход из жизни в 42 — ужасно. Прививайтесь…

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на новость о смерти экс-футболиста «Крыльев Советов» Дениса Ковбы. Бывший спортсмен ушёл из жизни в возрасте 42 лет. Неделю назад Ковба попал в реанимацию с тяжёлой формой коронавируса.

«Очень жаль Дениса Ковбу. «Крылья Советов», за которые он играл, были командой, которую я очень любил. Я хорошо знал Дениса тогда, мы не раз тусили в нашей общей молодости. Уход из жизни в 42 — ужасно. Прививайтесь…» — написал Уткин в своём «твиттере».

За 12 сезонов в «Крыльях Советов» Ковба провёл более 250 матчей за клуб на различных турнирах, становился бронзовым призёром чемпионата России — 2004 и финалистом Кубка России. Белорусский хавбек также имеет опыт выступлений за пражскую «Спарту», украинскую «Александрию» и «Химки». Также Ковба работал в самарском клубе в качестве тренера-селекционера.