Игорь Черевченко вернётся на пост главного тренера «Химок»
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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко вернётся на свой пост, сообщает «Спорт-экспресс». Прошло меньше месяца с того момента, как специалист был отправлен в отставку.
Напомним, 25 октября «Химки» на официальном сайте объявили об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера клуба. Контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон. Также работу в клубе завершили Валерий Климов и Игорь Семшов.
Черевченко возглавил «Химки» в 2020 году. Подмосковный клуб набрал 12 очков в 14 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 30 очков за 14 игр. В 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Химки» встретятся с ЦСКА (21 ноября).
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