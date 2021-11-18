«Крылья Советов» окажут помощь семье Ковбы при организации похорон
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Бывший форвард «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор клуба Сергей Корниленко отреагировал на новость о смерти экс-футболиста самарского клуба Дениса Ковбы.
«Мы с Денисом выросли в одном городе, я знаком с его отцом. Вместе заиграли за национальную сборную, особняком стоит победа над Словенией, где два уроженца Витебска играли за национальную сборную. Перед тем, как перейти в «Крылья Советов», я звонил Денису и советовался, он уже был здесь легендой. Для меня это большая утрата — друг, товарищ и партнёр.
Похороны, по всей видимости, будут проходить в Самаре. «Крылья Советов» окажет семье поддержку с похоронами», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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