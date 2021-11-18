Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о самом громком разносе, который он устроил игрокам в раздевалке.
«Как-то мы играли с «Аланией», год 2004-й или 2002-й. Проигрывали. В перерыве был действительно серьёзный разнос. И, по-моему, 2018-й год, когда мы проиграли ЦСКА. После матча я в жёстком режиме вёл беседу. Забрал футболистов на базу и не отпустил домой — чтобы они восстановились и побыли все вместе. Обсудили, что произошло и почему мы проиграли. И эффект по итогу был положительным», — сказал Сёмин в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски».
Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года, а ранее работал в московском клубе в 1986-1990, 1992-2005 и 2009-2010 годах. Под руководством специалиста «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России (2002, 2004, 2017/18), шесть раз завоёвывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.
- 18 ноября 2021
-
15:31
-
15:18
-
15:14
-
14:48
-
14:36
-
14:31
-
14:17
-
14:07
-
13:59
-
13:56
-
13:38
-
13:19
-
13:10
-
13:06
-
12:51
-
12:37
-
12:19
-
12:12
-
12:01
-
11:48
-
11:41
-
11:27
-
11:17
-
10:57
-
10:57
-
10:41
-
10:30
-
10:21
-
10:00
-
09:53
-
09:38
-
09:30
-
09:17
-
09:14
-
08:59