Юрий Сёмин рассказал о самом громком разносе, который он устроил игрокам в раздевалке

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о самом громком разносе, который он устроил игрокам в раздевалке.

«Как-то мы играли с «Аланией», год 2004-й или 2002-й. Проигрывали. В перерыве был действительно серьёзный разнос. И, по-моему, 2018-й год, когда мы проиграли ЦСКА. После матча я в жёстком режиме вёл беседу. Забрал футболистов на базу и не отпустил домой — чтобы они восстановились и побыли все вместе. Обсудили, что произошло и почему мы проиграли. И эффект по итогу был положительным», — сказал Сёмин в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски».

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года, а ранее работал в московском клубе в 1986-1990, 1992-2005 и 2009-2010 годах. Под руководством специалиста «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России (2002, 2004, 2017/18), шесть раз завоёвывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.