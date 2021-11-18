Уткин объяснил, почему решение Зобнина попросить о снижении зарплаты является неправильным

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на информацию, что полузащитник Роман Зобнин попросил снизить свою зарплату в «Спартаке».

«Зобнин предложил клубу снизить ему зарплату. Что сказать? Так поступают интроверты. Но это неправильно.

Роман, если ты считаешь, что денег избыточно, не обязательно сокращать расходы нефтяной компании. Можно самому заняться благотворительностью. Роман, мы собираем деньги на двух пацанов с СМА (Спинальная мышечная атрофия). Они погибнут без нас. Я, кстати, перевёл. Переведи, Роман. Ты ж добрый парень. У тебя лишние деньги — так есть же сердце, чтоб ими распорядиться.

Фонд Ройзмана. Там два мальчика со СМА, спинально-мышечная атрофия, которые не вписываются в критерии тех, кому помогает государство. А мы поможем. Помоги, покажи пример…» — написал Уткин в своём «телеграме».