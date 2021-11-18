«Барселона» прописала в контракте Дани Алвеса отступные в размере € 100 млн
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«Барселона» прописала большие отступные в контракте бразильского защитника Дани Алвеса, который вернулся в команду на правах свободного агента. Как сообщает RAC1, отступные составили € 100 млн, несмотря на то, что речь идёт о 38-летнем футболисте.
12 ноября пресс-служба сине-гранатовых объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в стан каталонцев на правах свободного агента. В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.
Алвес подписал контракт до конца нынешнего сезона. Он уже присоединился к команде, но заявить его «Барселона» сможет лишь с начала 2022 года.
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