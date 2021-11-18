Юрий Сёмин: специально называл Фарфана Форланом, у них была конкурентная борьба

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему неправильно называл фамилии некоторых футболистов московского клуба. В частности, Сёмин ошибался в фамилиях Гжегожа Крыховяка и Джефферсона Фарфана.
«С Крыховяком мог ошибиться. По поводу Фарфана – я специально так говорил. Называл Форланом.Фарфан – перуанец, Форлан – уругваец. У них всегда была конкурентная борьба. Делал это, чтобы все посмеялись. Такая же ситуация с Хаджикадуничем.
Переживаю ли по поводу подколов? Зачем? Это же шутка. Игроки тоже потом друг друга иногда подкалывают. Ситуация весёлая и юморная.
Как обращаются ко мне футболисты? По-разному. Некоторые иностранцы говорят Тренер. Больше – Палыч. Последнее время «Юрий Палыч» практически никто не обращается», — сказал Сёмин на YouTube-канале «Ответь по-братски».
- 18 ноября 2021
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