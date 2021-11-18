Руководители «Манчестер Юнайтед» приняли решение об увольнении Сульшера

Руководители «Манчестер Юнайтед» приняли решение уволить главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Transfer News Live. Решительные действия будут предприняты после того, как удастся подобрать подходящего специалиста на замену.

Ранее сообщалось, что правление клуба поддерживает тренера. При этом в СМИ фигурировали сообщения о том, что руководство манчестерского клуба считает, что на каком-то этапе нынешнего сезона увольнение норвежца будет неизбежным.

Важным фактором в продолжении сотрудничества с Сульшером являлись результаты «красных дьяволов» в Лиге чемпионов.

После 11 туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в таблице с 17 очками в активе. За 4 матча в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «МЮ» набрал 7 очков, команда находится на 1-м месте в группе F.