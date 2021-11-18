Диего Годин хочет вернуться в «Атлетико»

Капитан сборной Уругвая Диего Годин, который в настоящее время выступает за «Кальяри», хочет вернуться в «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, 35-летний уругваец покинет итальянский клуб зимой.
Годин выступал за «Атлетико» с 2010 по 2019 годы. В общей сложности он провёл за команду более 250 матчей в Примере. Затем он выступал за «Интер» и «Кальяри».
Испанское издание сообщает, что Годин готов перейти в «Атлетико» на любых финансовых условиях — денежный вопрос не является для него главным. При этом мадридцы также заинтересованы в возвращении игрока, учитывая не самую надёжную игру команды в обороне.
«Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Мадридцы пропустили 13 мячей в 12 турах. В топ-4 Примеры столько же мячей пропустил лишь «Реал», остальные клубы оборонялись надёжнее.
- 18 ноября 2021
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