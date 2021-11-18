Александр Гацкан стал тренером академии «Ростова»
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37-летний бывший футболист Александр Гацкан приступил к работе тренером академии «Ростова», сообщает пресс-служба клуба.
Александр Гацкан провёл 11 лет в «Ростове». За это время он побывал с командой в Первом дивизионе, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА. Последний клуб Александра Гацкана — «Крылья Советов». Он присоединился к самарской команде в 2019 году. До этого Гацкан также защищал цвета «Рубина», челябинского «Спартака», московского «Спартака» и молдавского «Униспорт-Авто». С 2005 по 2018 год вызывался в сборную Молдавии, провёл за неё 61 матч и забил пять голов. Гацкан завершил карьеру летом 2021 года.
«Ростов» набрал 16 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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