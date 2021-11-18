Украинский футболист: в Донецке посреди белого дня выбрасывали людей из машин

Украинский защитник запорожского «Металлурга» Владимир Полевой вспомнил о событиях, которые происходили в Донецке.



«Помню свой последний момент в Донецке. В шесть утра мы выехали с базы «Металлурга» в сторону Днепра или Запорожья. Нас остановили, проверили, спросили куда — мы сказали, что спортсмены, на сборы, и поехали. То, что было потом, рассказывали ребята — не очень приятные воспоминания. Вспоминать такое страшно и не хочется.



Когда мы завершили чемпионат и все полетели по домам, вроде всё нормально было. Но впоследствии легионеры уже не прилетали, только украинцы. Легионеры присоединились на сборах. То, что происходило в марте, они видели. Уже потом пошло: прямо посреди белого дня выбрасывали людей из машин, забирали автомобили и уезжали — и всё. Ничего не объясняли, пусть в машине в тот момент женщины, мужчины, дети, это никого не интересовало», — цитирует Полевого Fanday.