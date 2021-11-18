В «Спартаке» отреагировали на обвинения Промеса в покушении на убийство родственника

В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что прокуратура Нидерландов намерена привлечь к уголовной ответственности игрока «Спартака» Квинси Промеса за попытку убийства и нанесение ножевых ранений.
«Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет. Что касается сообщений в СМИ, то «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов а адрес клуба не поступало. По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет», — сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
По информации голландских СМИ, в конце июля прошлого года во время семейной вечеринки в небольшом городке Абкауде (Нидерланды) двоюродного брата Промеса серьёзно ранили ножом после ссоры, в результате чего тот получил травму колена.
- 18 ноября 2021
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