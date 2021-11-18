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Романцев: не считаю выступление сборной России в квалификации ЧМ-2022 плохим

Романцев: не считаю выступление сборной России в квалификации ЧМ-2022 плохим
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о выступлении российской сборной в квалификации ЧМ-2022. Россияне заняли 2-е место в своей группе, они теперь сыграют в стыковых матчах. До последнего тура сборная России претендовала на прямую путёвку на турнир, но уступила Хорватии со счётом 0:1.

«Я категорически не согласен с теми, кто считает, что наша команда провалила этот отборочный цикл. Во-первых, он ещё не завершён. А во-вторых, ещё в самом его начале мало кто думал, что Россия будет бороться в группе за первое место. Ведь тогда она вместе со сборными Хорватии, Словении и Словакии считалась просто одним из претендентов на путёвку в Катар.

Конечно, при этом не исключались какие-то сюрпризы от Кипра и даже Мальты. Но то были бы локальные успехи, которые вряд ли могли повлиять на итоговый расклад сил. Так оно и произошло. И, как чаще всего бывает в футболе, победила команда, которая по праву считается сильнейшей. А хорваты это подтвердили, опровергнув все разговоры о смене поколений, потерях в составе, об отсутствии прежней мощи.

Но и в такой ситуации российская сборная боролась за первое место, которое уступила лишь в последний момент. К тому же не считаю её выступление плохим ещё и по целому ряду объективных причин, о которых Карпин не говорит. У нового тренерского штаба фактически не было времени на подготовку, оценку истинных возможностей футболистов, с которыми предстояло выстраивать игру и решать задачу. Что не мешало обвинять команду в невысокой физической готовности и недостаточно отлаженных игровых связях», — цитирует Романцева «Спорт-экспресс».

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