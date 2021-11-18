Владислав Безбородов назвал лучших арбитров Российской Премьер-Лиги

Российский арбитр Владислав Безбородов рассказал об эталонах профессии в российском футболе.
«Вы знаете, я, наверное, не буду называть фамилии, потому что обижу других. У нас судьи, которые попадают в Премьер-Лигу, они уже отобраны и уже имеют один уровень. Судейство — такая профессия, когда ты не знаешь, как сложится твоя судьба после очередного матча. Говорить о том, что кто-то просудит 14 лет, или 5 лет, или один год — невозможно. Ты можешь непредсказуемо для себя ошибиться и не участвовать в соревнованиях по какой-то причине. Есть несколько молодых арбитров, которые сейчас появились, и я просто хочу, чтобы они смотрели на хорошие примеры — на Сергея Карасёва, на меня или Сергея Иванова, который сейчас судит на международном уровне», — сказал Безбородов в интервью YouTube-каналу РФС ТВ.
- 18 ноября 2021
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