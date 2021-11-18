Владислав Безбородов: в РПЛ борьба идёт до самого последнего тура

Российский арбитр Владислав Безбородов рассказал о борьбе в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я думаю, будет интересный сезон. Тем более, борьба за первое место, которое даёт право участвовать в Лиге чемпионов, ужесточится. Максимально у нас получится две команды в Лиге чемпионов через квалификацию. Конечно, это экономический приоритет для клубов. Поэтому как обычно пять-шесть команд будут бороться за самые высокие места. Это всегда интереснее, чем две команды, которые борются за чемпионство, как есть в Европе. Этим последние года наш чемпионат очень сильно отличается. Борьба идёт до самого последнего тура, в последней игре решается всё», — сказал Безбородов в интервью YouТube-каналу РФС ТВ.