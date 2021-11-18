Заводящему «Виража» отменили двухгодичный запрет на посещение стадионов

Суд Санкт-Петербурга снял двухгодичный запрет на посещение стадионов заводящему «Зенита» Руслану Дрюме, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Ранее болельщику запретили посещать спортивные мероприятия в течение двух лет, а также оштрафовали его на 5000 рублей.



Дрюма стал участником драки на стадионе «Газпром-Арена» во время матча квалификации ЧМ-2022 Россия — Кипр (6:0). Также он получил восемь суток ареста по статье 20.31 КоАП («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). На матче сборной товарищи Александра Румянцева, одного из болельщиков «Зенита», демонстративно не поддерживали футболистов сборной России и язвительно шутили в адрес Дрюмы. Когда друзья Румянцева стали жестами оскорблять Дрюму, он подошёл к ним и предъявил претензию. Именно это и стало поводом для разжигания конфликта.

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