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Роджерс отреагировал на слухи о назначении на пост наставника «Манчестер Юнайтед»

Роджерс отреагировал на слухи о назначении на пост наставника «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс дал понять, что не заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что Роджерс является основным кандидатом на пост наставника «красных дьяволов».

«Я рад и горд быть тренером «Лестера». Полностью предан клубу, игрокам и владельцам. Все остальные слухи мы контролировать не можем. Расстраивает, что появляются такие слухи. Я — главный тренер «Лестера», — цитирует Роджерса Sky Sports.

The Sun сообщал, что в октябре в шорт-листе руководителей «красных дьяволов» также находились Антонио Конте, Зинедин Зидан и Эрик тен Хаг. Однако итальянец 2 ноября возглавил «Тоттенхэм Хотспур», а Зидан и тен Хаг не заинтересованы в работе в манчестерском клубе. Правление «МЮ» уверено, что сможет переманить Роджерса в «Манчестер».

Ранее сообщалось, что руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник является фаворитом на замену Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед».

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