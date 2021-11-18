Тренер сборной Ирака: готов сам попросить Карпина остаться и вывести Россию в Катар

Помощник Дика Адвоката в сборной Ирака и экс-ассистент Гуса Хиддинка в «Анжи» Желько Петрович поддержал главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Если вы взглянете на результаты последних лет, то поймете, что Хорватия является фаворитом в большинстве матчей, особенно когда они играют дома. Россия сделала шаг вперед, но Карпин сменил много футболистов и команде нужно какое-то время. Ожидания болельщиков понятны, но это не простой процесс. Согласен, у вас не было ни одного момента. Но, значит, таков выбор тренера. С другой стороны, начни Россия играть в атаку и получи несколько мячей в первые полчаса, все бы говорили, что это было дурацкое решение.
Я бы никогда не ушел в такой ситуации. Карпин — большая личность в российском футболе и если он сейчас уйдет, ничего хорошего из этого не получится. Он знает футболистов, у него будет время подготовить команду. Представьте, каково игрокам — опять новый тренер, новые методы, новые тренировки. Сейчас явно не самый подходящий момент. Я готов сам попросить Карпина остаться и вывести Россию в Катар. Пожалуйста, не уходите до стыков», — цитирует специалиста «Рейтинг Букмекеров».
- 18 ноября 2021
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