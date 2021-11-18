Ван Бронкхорст возглавил «Рейнджерс»

Бывший главный тренер китайского «Гуанчжоу Сити» и нидерландского «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст возглавил шотландский «Рейнджерс». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Сам специалист уже прокомментировал своё назначение.
«Очень рад вернуться в «Рейнджерс» в качестве тренера. Чувствую, что мне повезло, ведь я буду работать с составом, который силён во всех линиях. У этих игроков есть опыт побед. С нетерпением жду возможности продолжить работу, начатую клубом, и укрепить достигнутые результаты. Я благодарен за шанс поработать в гигантском футбольном клубе. Не могу дождаться момента, когда снова встречусь с невероятными болельщиками клуба и начну новую эпоху для всех нас», – сказал ван Бронкхорст.
Нидерландец выступал за клуб из Глазго с 1998 по 2001 год.
- 18 ноября 2021
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