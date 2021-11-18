Мингеса — об увольнении Кумана: требовались изменения, атмосфера была нехорошей

Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса высказался об увольнении с поста главного тренера команды Рональда Кумана. 22-летний футболист признался, что изменения напрашивались. Кумана в итоге сменил Хави, который для работы в «Барселоне» покинул катарский «Аль-Садд».
«Требовались изменения в раздевалке. Была нехорошая атмосфера, не та, которая нам нужна. Некоторые игроки не были счастливы. А когда не получается, когда всё идёт не так, нужны перемены.
Уверен, что с Хави нас ждёт отличное будущее. Идеи, которые он предлагает, действительно хороши. Он сразу положительно повлиял на атмосферу в команде. Игроки верят в него, это очень важно», — цитирует Мингесу TV3.
Куман был уволен после того, как команда уступила в матче 11-го тура Примеры «Райо Вальекано» (0:1).
- 18 ноября 2021
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