«Чемпионату» требуются сотрудники в службу корректоров
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«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу корректоров.
Требования:
— безупречное знание норм грамматики русского языка;
— внимательность;
— оперативность;
— наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет.
Желательно, чтобы вы были знакомы со спецификой спорта или интересовались спортивными событиями.
Обязанности:
— вычитка текстов новостей/статей, правка грамматических, пунктуационных и речевых ошибок.
Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — 2/2 (дневная смена: 8:00-16:00, вечерняя: 16:00-00:00, время московское);
— удалённый режим работы.
По всем вопросам писать на почту a.aleynikov@rambler-co.ru с пометкой «требуется корректор».
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