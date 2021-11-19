«Чемпионату» требуются сотрудники в службу корректоров

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу корректоров.

Требования:

— безупречное знание норм грамматики русского языка;

— внимательность;

— оперативность;

— наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет.

Желательно, чтобы вы были знакомы со спецификой спорта или интересовались спортивными событиями.

Обязанности:

— вычитка текстов новостей/статей, правка грамматических, пунктуационных и речевых ошибок.

Условия:

— ежемесячная фиксированная оплата труда;

— постоянный контакт с руководителем отдела;

— график работы — 2/2 (дневная смена: 8:00-16:00, вечерняя: 16:00-00:00, время московское);

— удалённый режим работы.



По всем вопросам писать на почту a.aleynikov@rambler-co.ru с пометкой «требуется корректор».