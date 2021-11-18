Карим Бензема: надеюсь, я получу «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема ответил на вопрос о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».



«Посмотрим, что будет. Я надеюсь получить «Золотой мяч». Рад, что могу бороться за этот престижный приз. Хорошо, что я выхожу на поле и забиваю. Футбол делает меня счастливым. Надеюсь, всё так и продолжится. В любом случае чемпионат мира должен быть одной из наших целей, учитывая, какой у нас состав. Мы должны хорошо готовиться, чтобы добиться своих целей, и чемпионат мира – одна из них, конечно», – приводит слова Бензема Eurosport.

В текущем сезоне Бензема провёл 15 матчей, в которых отметился 14 голами и 8 результативными передачами. Портал Transfermarket оценивает футболиста в € 25 млн.