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Александр Гришин: спасибо «Динамо», что приняли обратно в семью

Александр Гришин: спасибо «Динамо», что приняли обратно в семью
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Бывший футболист московского «Динамо» Александр Гришин подтвердил информацию, что он вошёл в тренерский штаб академии московского клуба.

«Контракт подписан. Самые положительные эмоции от этого события, потому что я там играл и провёл одни из лучших своих годов в «Динамо». Как можно было бы сказать и про ЦСКА, возвращаюсь в родной клуб помочь молодёжи воспитываться, ничего нового я не скажу. Настроен на продуктивную работу. Спасибо «Динамо», что приняли обратно в семью», — приводит слова Гришина газета «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее 50-летний специалист Александр Гришин работал в тренерском штабе столичного «Локомотива-Казанки». Он покинул московский клуб 15 октября нынешнего года.

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