Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн оценил шансы претендентов на «Золотой мяч» победить в голосовании.

«В этом году претендентов много. Конечно, Месси и Роналду уже больше 10 лет доминируют в спорте и получают этот приз. Мне кажется, Месси опережает Роналду в борьбе за награду в этом сезоне. Причина – его подвиги со сборной Аргентины, он завоевал трофей на международном уровне.

Я думаю, что Левандовскому не повезло, что он не выиграл его в год ковида. Есть и другие кандидаты, не поймите меня неправильно, Салах провёл отличный сезон, хотя он ничего не выиграл. Жоржиньо, с другой стороны, для «Челси» выиграл всё. Роберт снова выиграл Бундеслигу. Его статистика просто ошеломляет. Я выбрал бы Левандовского», — цитирует Оуэна Euronews.