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Мхитаряном интересуются несколько клубов из России

Мхитаряном интересуются несколько клубов из России
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян близок к уходу из римского клуба. На армянского атакующего хавбека претендуют несколько клубов из России, информирует Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, положение Мхитаряна в «Роме» крайне нестабильно. Футболист не может проявить себя на поле и не ладит с главным тренером команды Жозе Моуринью. «Рома» готова рассмотреть вариант расставания с Генрихом ближайшей зимой, если по игроку поступит достойное предложение.

Напомним, Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В минувшем сезоне хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач. В этом сезоне чемпионата Италии футболист провёл за «волков» 11 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Ранее армянин выступал за дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

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