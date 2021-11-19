Олич: Бабаев с первого дня в ЦСКА хотел от меня избавиться. Молодец, всё умно сделал

Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич оценил действия генерального директора «армейцев» Романа Бабаева.

«Мне не позволили пригласить в свой штаб Рахимича. Сказал о нём руководству в первый же день. Я хотел его пригласить и как только пришёл в клуб, и по окончании сезона. Бабаев мне сказал, что в клубе много людей, поэтому взять его нельзя, что Рахимич ничем не сможет мне помочь. Вот и всё объяснение. Было обидно это слышать, я сильно расстроился – он бы мне очень помог. Элвир живёт ЦСКА, говорит на русском, я могу доверять ему на 100%. Знал, что он был бы полностью мне предан.



Когда мне сказали, что «Нет, нельзя», я предложил кого-то из Германии или Хорватии. Мне хотелось работать с опытным человеком, чтобы он мог помогать на тренировках. Это одна из самых главных причин, почему я не чувствовал поддержку. Причём я не чувствовал её не только от Бабаева. Возьмем пример Березуцкого и Ермаковича, которые ушли через две недели после того, как я возглавил ЦСКА: если бы они ушли сразу, я бы их понял – они люди Гончаренко. Но они проработали две недели, получили зарплату, а потом ушли. На таком уровне – это неправильно.



Бабаян? Его они поставили после меня – это решение, видимо, было уже готово заранее. Про него вообще ничего не могу сказать. Бабаев может знать, Березуцкий – мне же никто ни слова не говорил о нём», — сказал Олич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.