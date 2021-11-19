Олич: хотел, чтобы мы с Алексеем Березуцким были одной командой. Он держался отстранённо

Экс-главный тренер московского ЦСКА хорват Ивица Олич поделился мнением о том, какой себе представлял работу с нынешним наставником армейцев Алексеем Березуцким, который на тот момент входил в его штаб.
«Он почти всегда молчал на тренировках. Я пытался привлекать его к работе со стандартами, тренировкам защитников. Хотел, чтобы мы были как одна команда, но он держался отстранённо. Честно скажу: думаю, что руководство изначально хотело поставить тренером кого-то из братьев, поэтому они были против меня. Из-за этого я хотел, чтобы в штабе у меня был Рахимич», — сказал Олич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, Олич возглавил ЦСКА в конце марта этого года. Под его руководством клуб финишировал на 6-м месте и впервые за 20 лет не смог пробиться в еврокубковые соревнования. Уже летом на этой должности его сменил другой экс-футболист армейцев – Алексей Березуцкий, входивший в штаб хорватского специалиста.
- 19 ноября 2021
-
09:46
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:00
-
08:54
-
08:30
-
08:10
-
04:31
-
04:14
-
00:50
-
00:16
-
00:09
- 18 ноября 2021
-
23:43
-
23:32
-
23:14
-
23:00
-
22:52
-
22:47
-
22:46
-
22:17
-
21:58
-
21:47
-
21:42
-
21:33
-
21:01
-
21:01
-
20:35
-
20:24
-
20:18
-
19:59
-
19:52
-
19:40