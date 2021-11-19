Олич: хотел, чтобы мы с Алексеем Березуцким были одной командой. Он держался отстранённо

Экс-главный тренер московского ЦСКА хорват Ивица Олич поделился мнением о том, какой себе представлял работу с нынешним наставником армейцев Алексеем Березуцким, который на тот момент входил в его штаб.

«Он почти всегда молчал на тренировках. Я пытался привлекать его к работе со стандартами, тренировкам защитников. Хотел, чтобы мы были как одна команда, но он держался отстранённо. Честно скажу: думаю, что руководство изначально хотело поставить тренером кого-то из братьев, поэтому они были против меня. Из-за этого я хотел, чтобы в штабе у меня был Рахимич», — сказал Олич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Олич возглавил ЦСКА в конце марта этого года. Под его руководством клуб финишировал на 6-м месте и впервые за 20 лет не смог пробиться в еврокубковые соревнования. Уже летом на этой должности его сменил другой экс-футболист армейцев – Алексей Березуцкий, входивший в штаб хорватского специалиста.