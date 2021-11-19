Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Райола – о Доннарумме в «ПСЖ»: ни о чём не жалею. Я работаю лишь в интересах футболистов

Райола – о Доннарумме в «ПСЖ»: ни о чём не жалею. Я работаю лишь в интересах футболистов
Комментарии

Известный агент Мино Райола, представляющий интересы 22-летнего итальянского вратаря французского «Пари-Сен Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы, отреагировал на слова своего клиента о том, что его беспокоит конкуренция с Кейлором Навасом

«Я не привозил Доннарумму в «ПСЖ», я не таксист. Я работаю лишь в интересах моих игроков и не жалею ни о чём. Не думаю, что его беспокоит ситуация с Навасом, но в любом случае мне не жаль. Это новый этап в карьере Джанлуиджи, нет никаких проблем», — приводит слова Райолы Sport Mediaset.

Ранее СМИ сообщали, что Доннарумма недоволен своим положением в команде. Более того, утверждалось, что он может попытаться покинуть «ПСЖ», учитывая сложившуюся ситуацию. Позднее итальянец опроверг эти слухи, подчеркнув, что он счастлив в Париже.

Новость по теме
Доннарумма: конкуренция с Навасом в «ПСЖ» меня беспокоит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021