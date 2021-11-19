Райола – о Доннарумме в «ПСЖ»: ни о чём не жалею. Я работаю лишь в интересах футболистов

Известный агент Мино Райола, представляющий интересы 22-летнего итальянского вратаря французского «Пари-Сен Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы, отреагировал на слова своего клиента о том, что его беспокоит конкуренция с Кейлором Навасом

«Я не привозил Доннарумму в «ПСЖ», я не таксист. Я работаю лишь в интересах моих игроков и не жалею ни о чём. Не думаю, что его беспокоит ситуация с Навасом, но в любом случае мне не жаль. Это новый этап в карьере Джанлуиджи, нет никаких проблем», — приводит слова Райолы Sport Mediaset.

Ранее СМИ сообщали, что Доннарумма недоволен своим положением в команде. Более того, утверждалось, что он может попытаться покинуть «ПСЖ», учитывая сложившуюся ситуацию. Позднее итальянец опроверг эти слухи, подчеркнув, что он счастлив в Париже.