Райола – о Доннарумме в «ПСЖ»: ни о чём не жалею. Я работаю лишь в интересах футболистов

Известный агент Мино Райола, представляющий интересы 22-летнего итальянского вратаря французского «Пари-Сен Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы, отреагировал на слова своего клиента о том, что его беспокоит конкуренция с Кейлором Навасом
«Я не привозил Доннарумму в «ПСЖ», я не таксист. Я работаю лишь в интересах моих игроков и не жалею ни о чём. Не думаю, что его беспокоит ситуация с Навасом, но в любом случае мне не жаль. Это новый этап в карьере Джанлуиджи, нет никаких проблем», — приводит слова Райолы Sport Mediaset.
Ранее СМИ сообщали, что Доннарумма недоволен своим положением в команде. Более того, утверждалось, что он может попытаться покинуть «ПСЖ», учитывая сложившуюся ситуацию. Позднее итальянец опроверг эти слухи, подчеркнув, что он счастлив в Париже.
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