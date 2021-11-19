Фабрегас – о Конте: я играл в финалах, а этот мужик говорит мне, куда давать передачи!

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о работе под руководством Антонио Конте в «Челси».



«Думаю, я впервые увидел человека, который точно знал, чего хочет. Я будто снова пошёл в школу. Честное слово, он объяснял каждый момент, от ввода мяча вратарём до голевого удара, объяснял каждый шаг, буквально каждый. Возможно, его принципы немного отличались от моих, и поначалу мне было тяжело. Много бега, высокая интенсивность, длительные тренировки, по два занятия в день, ещё и работа в зале.



Я всегда исходил из собственных навыков, я отправлял мяч туда, где, как мне казалось, он должен принести наибольшую опасность. Я работал с тренерами вроде Гвардиолы, которые ставили позиционную игру, но позволяли играть свободно. При Конте же никакой свободы не было вообще. Он сам говорил мне, куда пасовать.



Мне было 29 лет тогда, моя карьера длилась 13 лет, я играл в финалах всевозможных турниров, много чего выиграл, а тут этот мужик говорит мне, куда я должен отдавать передачи! Все это было похоже на идеальный механизм. Ни капли свободы, зато все чётко понимали, что нужно делать. И мне это очень помогло», – цитирует Фабрегаса CBS Sports.