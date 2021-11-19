«Челси» нацелился на молодую звезду «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 17-летнего испанца заинтересован лондонский «Челси», информирует Sport.es.

Согласно сведениям источника, «Челси» готов заплатить за Гави € 50 млн – именно такая сумма отступных прописана в соглашении хавбека с «Барселоной». Однако руководство сине-гранатовых настойчиво предлагает своей молодой звезде продлить контракт до 2026 года. В новом договоре каталонский клуб планирует завысить сумму отступных до € 1 млрд.

В нынешнем сезоне Гави провёл за «Барселону» 10 матчей в чемпионате Испании и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.

Видеообзор матча «Сельта» — «Барселона» (3:3)

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