«Челси» нацелился на молодую звезду «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 17-летнего испанца заинтересован лондонский «Челси», информирует Sport.es.
Согласно сведениям источника, «Челси» готов заплатить за Гави € 50 млн – именно такая сумма отступных прописана в соглашении хавбека с «Барселоной». Однако руководство сине-гранатовых настойчиво предлагает своей молодой звезде продлить контракт до 2026 года. В новом договоре каталонский клуб планирует завысить сумму отступных до € 1 млрд.
В нынешнем сезоне Гави провёл за «Барселону» 10 матчей в чемпионате Испании и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.
Видеообзор матча «Сельта» — «Барселона» (3:3)
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