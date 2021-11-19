Широков — о Шатове: вряд ли он был значимым для русского футбола

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал решение полузащитника Олега Шатова о приостановке карьеры и расторжении контракта с «Рубином».
«Трудно сказать, чем он запомнился. Не так долго играл с ним. Сейчас уже забыл, каким он был футболистом. В настоящее время он то играет, то не играет. Вряд ли Олег был значимым для русского футбола игроком», — цитирует Широкова «Спорт-экспресс»
Напомним, футбольный клуб «Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В нынешнем сезоне Шатов принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги и одной игре в рамках Лиги конференций. Олег Шатов перешёл в стан казанцев в июле 2020 года, суммарно сыграл за «Рубин» 25 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи.
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