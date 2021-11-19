«Ньюкасл» может усилиться экс-футболистом «Зенита»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, ранее выступавший за «Зенит», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. На 32-летнего бельгийского хавбека претендует «Ньюкасл Юнайтед», информирует Tutto Juve.
Согласно сведениям источника, «Ньюкасл» является основным конкурентом «Ювентуса» в борьбе за право подписания Витселя. «Сороки» намерены предложить Акселю предварительный контракт уже ближайшей зимой. При этом новые владельцы «Ньюкасла», существенно увеличившие бюджет клуба, готовы платить Витселю € 10 млн в год.
Напомним, летом 2022 года у бельгийского футболиста истекает контракт с «Боруссией». Тогда он сможет покинуть команду на правах свободного агента. Ранее СМИ сообщали, что Витсель не договорился с «Боруссией» о продлении контракта.
В нынешнем сезоне бельгиец провёл за команду 15 матчей и не отметился результативными действиями. Витсель стал игроком дортмундской «Боруссии» в 2018 году. С 2012 по 2016 год бельгийский футболист защищал цвета санкт-петербургского «Зенита».
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