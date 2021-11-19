Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: в Премьер-Лиге должна быть ещё одна команда из Санкт-Петербурга

Геннадий Орлов: в Премьер-Лиге должна быть ещё одна команда из Санкт-Петербурга
Комментарии

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что в Российской Премьер-Лиге должна выступать ещё одна команда из Санкт-Петербурга.

«Надо, чтобы чиновники Смольного помогали развитию футбола. От них много зависит, потому что это территории, это площадки. Стадионы у нас по-прежнему застраиваются все. У нас одно естественное поле сейчас на «Петровском». Сборная приехала — может тренироваться только на стадионе «Петровский». Да, на «Турбостроителе» тоже есть газон, но за ним надо следить. И в Рощино есть, его к чемпионату мира сделали. Надо, чтобы все эти базы сохранялись. За ними всеми следить надо.

В Рощино играет «Ленинградец». Они молодцы, хорошо существуют на своём уровне. Я вообще за то, чтобы обязательно из Санкт-Петербурга была ещё одна команда в Премьер-Лиге. Нас почти 6 миллионов, болельщиков хватит. Надо создать команду на уровне. Но должны быть преференции от Смольного, от руководства. Помню, как «Динамо» создавали», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Новость по теме
Орлов: у Зобнина зарплата — более 3 миллионов в год. А какая польза от него в сборной?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021