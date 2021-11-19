Геннадий Орлов: в Премьер-Лиге должна быть ещё одна команда из Санкт-Петербурга

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что в Российской Премьер-Лиге должна выступать ещё одна команда из Санкт-Петербурга.
«Надо, чтобы чиновники Смольного помогали развитию футбола. От них много зависит, потому что это территории, это площадки. Стадионы у нас по-прежнему застраиваются все. У нас одно естественное поле сейчас на «Петровском». Сборная приехала — может тренироваться только на стадионе «Петровский». Да, на «Турбостроителе» тоже есть газон, но за ним надо следить. И в Рощино есть, его к чемпионату мира сделали. Надо, чтобы все эти базы сохранялись. За ними всеми следить надо.
В Рощино играет «Ленинградец». Они молодцы, хорошо существуют на своём уровне. Я вообще за то, чтобы обязательно из Санкт-Петербурга была ещё одна команда в Премьер-Лиге. Нас почти 6 миллионов, болельщиков хватит. Надо создать команду на уровне. Но должны быть преференции от Смольного, от руководства. Помню, как «Динамо» создавали», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
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