Пьер-Эмерик Обамеянг: я самый крутой капитан в английской Премьер-лиге

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, как относится к своей роли капитана команды.

«Я самый крутой капитан в АПЛ, а может быть, и в мире! Если честно, я стараюсь быть примером. Это самое важное качество для капитана. Ты стараешься вдохновить не только молодых парней в команде, но и футболистов постарше. Я стараюсь делать всё, что в моих силах, отдаю всё, что могу, ради клуба.Это работа капитана. Нужно принимать это. Это отличная работа, самая приятная в футболе. Это точно», — приводит слова Обамеянга официальный сайт «Арсенала».



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Пьер-Эмерик провёл 10 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Видео гола Обамеянга в матче с «Астон Виллой»

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